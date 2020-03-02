Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinin ilk ayağında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de yaşadığı kayıplar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Yanal, Trabzonspor mücadelesinde son kez kulübede olacak... Bir diğer tarafta ise ligde adeta fırtına gibi esen karadeniz ekibi, kendi sahasında hata yapmayarak rövanş öncesi sahadan iyi bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Rövanş mücadelesi 21 Nisan tarihinde İstanbul'da oynanacak. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm bu soruların yanıtları...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Zıraat Türkiye Kupası'nda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 3 Mart Salı günü 20:30'da oynanacak Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk maçını ATV naklen ekrana getirecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin başlama düdüğü 3 Mart Salı günü saat 20:30'da çalacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

FENERBAHÇE: Altay, Hasan Ali, S. Falette, Serdar, N. Dirar, Luiz Gustavo, Jailson, M. Ekici, M. Kruse, Ozan T., V. Muriqi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmalarının hakemleri:



Trabzonspor - Fenerbahçe | 👤Yaşar Kemal Uğurlu

Antalyaspor - Alanyaspor | 👤Alper Ulusoy pic.twitter.com/vg8BDAdQa1 — Fotomaç (@fotomac) March 1, 2020

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

ERSUN YANAL SON MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak.

Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan bordo-mavililerde Daniel Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.

Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek.