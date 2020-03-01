Liderden gol şov
Karadeniz derbisinde Çaykur Rize 1-0 öne geçti, birçok fırsatı harcadı Nwakaeme’nin resitaliyle yarım saatte 5 gol atan Fırtına 3 puanı kaptı
Süper Lig'de müthiş serisi Beşiktaş karşısında (2-2) son bulan Trabzonspor, bu hafta komşusu Çaykur Rizespor'u konuk etti. Hem saha dışında hem saha içinde dostluğun güzel örneklerinin yaşandığı mücadelede Rizespor 65. dakikaya kadar üstün olan taraftı. İlk yarıyı Melnjak'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan yeşil-mavili ekip Skoda ile önemli fırsatları da kullanamadı.
SAZI ELİNE ALDI
Trabzonspor, 65. dakikadan itibaren maçta direksiyona geçti. Da Costa ile skor 1-1'e geldi. Bu andan itibaren Nwakaeme şov başladı. Önce Ekuban'a asist yaptı. Sonra penaltıyı aldı. Ardından golünü attı. Fırtına, Nijeryalı yıldızıyla sert estiği bölümde skoru 4-1'e getirdi. Skoda'nın penaltısı skoru 4-2'ye getirdi. Nwakaeme, Ndiaye'ye asist yaptı ve Trabzonspor 5-2 ile 3 puanı aldı.
KUTLAMA YOK
İdlib'deki hain saldırıdaki şehit düşen kahramanlarımız için statta dualar okundu. Karşılaşma öncesinde, devre arasında ve maç bitiminde müzik yayını yapılmadı. Oyuncular da 5 gollü galibiyetin ardından direkt içeri girdiler.
KRALDAN ASİST
Fırtına'nın gol makinesi Alexander Sörloth, Ç.Rize maçında ağları havalandıramadı. 5 gol atan Karadeniz ekibinde fileleri sarsamayan Norveçli yıldız yine de skorbordu değiştirdi. Bu haftayı boş geçen 24 yaşındaki oyuncu, Nwakaeme'nin golünde asistini yaptı.
ÖMÜR DÖNDÜ
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür 29 Ağustos'ta AEK ile oynanan Avrupa Ligi play-off mücadelesinde sakatlanmıştı. Menisküs ameliyatı olan 20 yaşındaki futbolcu uzun süre sonra takıma döndü. 183 gün sonra forma giydi. Alkışı aldı.
4 DEĞİŞİKLİK İLE SAHADA
Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçı 11'inden 4 isim değişti. Pereira, Campi, Doğan ve Sturridge'nin yerlerine Kamil Ahmet, Hüseyin, Obi Mikel ile Caleb Ekuban oynadı.
- 1.3.2020
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