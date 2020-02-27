Trabzonspor'da Rize hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Antrenman öncesinde bordo-mavili taraftarlar futbolcuları ziyaret ederek, Çaykur Rizespor karşılaşmasında başarı dileklerini iletti.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!
Toplam 1
Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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