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24 Şubat 2020, Pazartesi
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7 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor 7 maçtır yenilmiyor

Fırtına'nın 'de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi 7 karşılaşmaya yükseldi. devinin 6 maçlık galibiyet serisi bitse de 7 haftadır rakiplerine kaybetmiyor.

Ligde son mağlubiyetini 15. haftada sahasında Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordomavili takım, sonrasında sırasıyla İttifak Holding Konya, Hes Kablo Kayserispor, , , ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı. müsabakasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan 'un galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi ise 7 maça çıkmış oldu.

  1. 24.2.2020
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