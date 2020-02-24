Trabzonspor 7 maçtır yenilmiyor

Ligde son mağlubiyetini 15. haftada sahasında Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordomavili takım, sonrasında sırasıyla İttifak Holding Konya, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş müsabakasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi ise 7 maça çıkmış oldu.