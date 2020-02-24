Trabzonspor 7 maçtır yenilmiyor
Fırtına'nın Süper Lig'de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi 7 karşılaşmaya yükseldi. Karadeniz devinin 6 maçlık galibiyet serisi bitse de 7 haftadır rakiplerine kaybetmiyor.
Ligde son mağlubiyetini 15. haftada sahasında Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordomavili takım, sonrasında sırasıyla İttifak Holding Konya, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş müsabakasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi ise 7 maça çıkmış oldu.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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