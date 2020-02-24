Kral ve duvar
Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ve forvet Alexander Sörloth, Beşiktaş derbisine damga vuran isimler oldu. Ağaoğlu, Sörloth için 'Kral' ve Uğurcan için 'Duvar' dedi, takımı hırsından dolayı kutladı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu iki isme ise özel vurgu yaptı Ağaoğlu, "Kuzeyin Kralı" lakabı takılan Sörloth'dan "Kral" diye bahsederken, kalesini gole kapayan Uğurcan Çakır için de "Duvar" yorumunda bulundu. Ağaoğlu, her maça tek tek odaklandıklarını ve ona göre planlama yaptıklarını da belirterek, "Şu an için Beşiktaş maçı geride kaldı ve önümüze bakmak zorundayız. Bundan sonrası için daha iyi sonuçlar temenni ediyoruz. Tüm oyuncularımızın mücadelesi ve hırsından memnunum" dedi.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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