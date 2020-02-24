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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Kral ve duvar

Kral ve duvar

'da kaleci ve forvet Alexander Sörloth, derbisine damga vuran isimler oldu. , Sörloth için 'Kral' ve Uğurcan için 'Duvar' dedi, takımı hırsından dolayı kutladı.

Başkan Ahmet da bu iki isme ise özel vurgu yaptı Ağaoğlu, "Kuzeyin Kralı" lakabı takılan Sörloth'dan "Kral" diye bahsederken, kalesini gole kapayan için de "Duvar" yorumunda bulundu. Ağaoğlu, her maça tek tek odaklandıklarını ve ona göre planlama yaptıklarını da belirterek, "Şu an için maçı geride kaldı ve önümüze bakmak zorundayız. Bundan sonrası için daha iyi sonuçlar temenni ediyoruz. Tüm oyuncularımızın mücadelesi ve hırsından memnunum" dedi.

  1. 24.2.2020
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