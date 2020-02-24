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24 Şubat 2020, Pazartesi
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'in bileği hiç bükülmedi

Hüseyin Çimşir'in bileği hiç bükülmedi

Teknik direktör , bordo-mavili takımın başında çıktığı 5. lig maçında da mağlubiyet görmedi.

ile yolların ayrılmasından sonra 18. haftadaki maçından önce göreve gelen Çimşir, karşılaşmasına kadar temsilcisinin başında çıktığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşamıştı. Çimşir, Beşiktaş karşılaşmasıyla teknik direktörlük deneyimindeki ilk puan kaybını yaşarken, buna rağmen mağlubiyet görmeden sahadan ayrıldı.

ÇİMŞİR'DEN İZİN JESTİ
Teknik patron , Beşiktaş derbisinin yüksek tempoda geçmesinin ardından 'da kalıp stres atmak isteyen oyuncularına izin verdi. Maçın ardından oyuncuların önemli bir bölümü İstanbul'da kalarak dinlenmeyi ve gezmeyi tercih etti.

  1. 24.2.2020
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