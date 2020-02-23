Sörloth'un dikkat çeken istatistiği! Boş geçmiyor...

Süper Lig'de Trabzonspor, konuk olduğu Beşiktaş'la 2-2 berabere kalırken, maça damga vuran isim Alexander Sörloth oldu. Takımı adına iki gol birden kaydeden yıldız futbolcu, ligde 19. golünü atmış oldu.

Norveçli yıldızın en dikkat çeken özelliği ise 3 büyüklere karşı sergilediği performans... 24 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağlarını toplam 5 kez sarstı.

Sörloth ayrıca, Oscar Cardozo'yu geride bırakarak 25 yıl sonra Trabzonspor tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu unvanını aldı ve bordo-mavili takımda 1995-96 sezonunda 25 gol atan Şota Arveladze'ye de bir adım daha yaklaştı.