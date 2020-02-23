Sörloth'un dikkat çeken istatistiği! Boş geçmiyor... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Sörloth'un dikkat çeken istatistiği! Boş geçmiyor...

Sörloth'un dikkat çeken istatistiği! Boş geçmiyor...

'de Alexander Sörlth fırtınası esiyor. 'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli golcü, kariyerinin en verimli dönemini geçirirken büyük maçlarda sergilediği performansla da parmak ısırttı.

'de , konuk olduğu 'la 2-2 berabere kalırken, maça damga vuran isim oldu. Takımı adına iki gol birden kaydeden yıldız futbolcu, ligde 19. golünü atmış oldu.

Norveçli yıldızın en dikkat çeken özelliği ise 3 büyüklere karşı sergilediği performans... 24 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon , ve Beşiktaş ağlarını toplam 5 kez sarstı.

Sörloth ayrıca, 'yu geride bırakarak 25 yıl sonra Trabzonspor tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu unvanını aldı ve bordo-mavili takımda 1995-96 sezonunda 25 gol atan 'ye de bir adım daha yaklaştı.

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  1. 23.02.2020
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