Sörloth'un dikkat çeken istatistiği! Boş geçmiyor...
Süper Lig'de Alexander Sörlth fırtınası esiyor. Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli golcü, kariyerinin en verimli dönemini geçirirken büyük maçlarda sergilediği performansla da parmak ısırttı.
Süper Lig'de Trabzonspor, konuk olduğu Beşiktaş'la 2-2 berabere kalırken, maça damga vuran isim Alexander Sörloth oldu. Takımı adına iki gol birden kaydeden yıldız futbolcu, ligde 19. golünü atmış oldu.
Norveçli yıldızın en dikkat çeken özelliği ise 3 büyüklere karşı sergilediği performans... 24 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağlarını toplam 5 kez sarstı.
Sörloth ayrıca, Oscar Cardozo'yu geride bırakarak 25 yıl sonra Trabzonspor tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu unvanını aldı ve bordo-mavili takımda 1995-96 sezonunda 25 gol atan Şota Arveladze'ye de bir adım daha yaklaştı.
- 23.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Sörloth'un dikkat çeken istatistiği! Boş geçmiyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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