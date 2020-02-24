Sturridge'e uyarı
Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlamasına rağmen oldukça etkisiz bir performans ortaya koyan Sturridge'e taraftarlar sosyal medyadan ateş püskürdü.
İngiliz oyuncunun bu tür maçlarda daha etkin rol alması gerektiğini savunan taraftarlar, "Şampiyonluk yolunda sana ihtiyacımız var" yorumları yaptı. Bu arada hafta içerisinde teknik heyetin de 30 yaşındaki yıldızla bir görüşme yaparak ikazlarda bulunacağı ifade edildi.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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