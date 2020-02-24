Sturridge'e uyarı

İngiliz oyuncunun bu tür maçlarda daha etkin rol alması gerektiğini savunan taraftarlar, "Şampiyonluk yolunda sana ihtiyacımız var" yorumları yaptı. Bu arada hafta içerisinde teknik heyetin de 30 yaşındaki yıldızla bir görüşme yaparak ikazlarda bulunacağı ifade edildi.