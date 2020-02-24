Takımın inancı tam
Yöneticiler, Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Engelleri tek tek aşıp, inşallah sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" dedi.
Yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven de "Bazı maçlardan sonra sadece elde ettiğin kazanımlara ve alacağın derslere bakmak lazım. Takımımızın potansiyeli ve inancı var. Daha çok çalışmamız gerek" ifadelerini kullandı.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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