Gol canavarı Sörloth

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan lider Trabzonspor'da Alexander Sörloth, attığı gollerle takımına zirve yarışında katkı sağlamaya devam ediyor. Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonuyla iki seneliğine 750 bin euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ligde bir maçı eksik olan bordo-mavili takımın 22 karşılaşmasının tamamında forma giyerek bin 961 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

FIRTINA HİÇ MAĞLUP OLMUYOR

Sörloth; sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rize, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşlaşmasında ise 2 gol kaydetti. Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise şu ana kadar Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında birer, Beşiktaş müsabakasında 2 gol attı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 35'ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.

KUM TANESİ GİBİ GOL ATAN SÖRLOTH, TRABZONSPOR'U ŞAHA KALDIRDI

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden yıldız futbolcu, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.



ÜÇ BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Norveçli yıldız, Trabzonspor'un üç büyük rakibine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı göstererek 5 gol kaydetti. Sörloth, bordo-mavililerin sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe ve 1-1 biten Galatasaray derbilerinde birer, deplasmanda siyah-beyazlılara karşı 2-2 biten karşılaşmada da 2 gol attı.



CARDOZO'YU SOLLADI

Sörloth, Beşiktaş'a attığı 2 golle Oscar Cardozo'yu geçerek Trabzonspor kulüp tarihinin en skorer ikinci yabancı oyuncusu oldu. Norveçli futbolcu, 2014-15'i 17 golle tamamlayan Cardozo'yu geçmesinin ardından gözünü 1995-96 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota'nın başarısına çevirdi. Sörloth, daha önce de 2018-19'i 15 golle tamamlayan Rodallega, 2013-14'te 13 gol atan Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.



BONSERViS SORUNU YOK

Trabzonspor'un, Crystal Palace ile yaptığı kiralık sözleşmesinde, Norveçli oyuncuyu performansına göre zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. İki sezonluğuna kiralanan Sörloth'un sözleşmesinde, "2020-21'teki resmi maçların (Süper Lig, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi) yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacak" maddesi yer alıyor. Karadeniz ekibi, bonservisini alması durumunda oyuncunun sözleşmesini 2023'e kadar otomatik olarak uzatmış olacak.