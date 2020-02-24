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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Kalbine yenik düştü

Kalbine yenik düştü

Kalbine yenik düştü

Trabzon'un ilçesinde ikamet eden Ahmet Yetim (39) Beşiktaş- Trabzonspor mücadelesini izlerken Beşiktaşlı Vida'nın ikinci golünün ardından kalp krizi geçirdi.

Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Yetim'in cenazesi dün defnedildi.


  1. 24.2.2020
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