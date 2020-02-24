Kalbine yenik düştü
Trabzon'un Düzköy ilçesinde ikamet eden Ahmet Yetim (39) Beşiktaş- Trabzonspor mücadelesini izlerken Beşiktaşlı Vida'nın ikinci golünün ardından kalp krizi geçirdi.
Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i Düzköy Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Yetim'in cenazesi dün defnedildi.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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