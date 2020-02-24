Abdülkadir Ömür müjdesi
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi olan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmüştü. Yapılan sağlık kontrollerinde oyuncunun sakatlığı tamamen atlattığı ve fiziksel olarak çok iyi durumda olduğu tespit edildi.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi olan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmüştü. Yapılan sağlık kontrollerinde oyuncunun sakatlığı tamamen atlattığı ve fiziksel olarak çok iyi durumda olduğu tespit edildi. 10 gün içerisinde sahalara dönmeyen hazırlanan 20 yaşındaki sağ kanadın beklenenden daha önce iyileşmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
- 24.2.2020
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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