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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Abdülkadir Ömür müjdesi

Abdülkadir Ömür müjdesi

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi olan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz hafta 'ye dönmüştü. Yapılan sağlık kontrollerinde oyuncunun sakatlığı tamamen atlattığı ve fiziksel olarak çok iyi durumda olduğu tespit edildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi olan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz hafta 'ye dönmüştü. Yapılan sağlık kontrollerinde oyuncunun sakatlığı tamamen atlattığı ve fiziksel olarak çok iyi durumda olduğu tespit edildi. 10 gün içerisinde sahalara dönmeyen hazırlanan 20 yaşındaki sağ kanadın beklenenden daha önce iyileşmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

  1. 24.2.2020
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