Sturridge etkisizdi
Trabzonspor'da sezonun bomba transferi Daniel Sturridge Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladı. İngiliz oyuncu beklenenin altında bir performans sergiledi.
Trabzonspor'da sakat olan Nwakaeme'nin yerine ilk onbirde sahaya çıkan Daniel Sturridge bekleneni veremedi. İngiliz yıldız, takım arkadaşlarına ayak uyduramazken, gol ve asist üretemedi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Sturridge'yi 55. dakikada kenara alıp yerine Kamil Ahmet'i sahaya sürdü.
- 23.2.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Sturridge etkisizdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.