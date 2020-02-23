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23 Şubat 2020, Pazar
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Sturridge etkisizdi

Sturridge etkisizdi

'da sezonun bomba transferi Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladı. İngiliz oyuncu beklenenin altında bir performans sergiledi.

'da sakat olan Nwakaeme'nin yerine ilk onbirde sahaya çıkan bekleneni veremedi. İngiliz yıldız, takım arkadaşlarına ayak uyduramazken, gol ve asist üretemedi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Sturridge'yi 55. dakikada kenara alıp yerine Kamil Ahmet'i sahaya sürdü.

  1. 23.2.2020
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