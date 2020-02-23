Sturridge etkisizdi

Trabzonspor'da sakat olan Nwakaeme'nin yerine ilk onbirde sahaya çıkan Daniel Sturridge bekleneni veremedi. İngiliz yıldız, takım arkadaşlarına ayak uyduramazken, gol ve asist üretemedi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Sturridge'yi 55. dakikada kenara alıp yerine Kamil Ahmet'i sahaya sürdü.