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23 Şubat 2020, Pazar
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Fırtına 3’te 3’ü kaçırdı

Fırtına 3’te 3’ü kaçırdı

Maça hızlı başlayan ve ilk yarıyı Sörloth'un golüyle 1-0 önde geçen , galip gelseydi 36 sezon sonra 'ı üst üste 3 maçta yenmiş olacaktı. Ancak bordo-mavililer bu fırsatı tepti. ekibi, ezeli rakibiyle ligde oynadığı son iki karşılaşmayı 2-1 (geçen sezon ikinci yarıda) ve 4-1 galip tamamlamıştı.

, 'da 'a karşı üst üste 2. kez kaybetmedi. Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma da yine 2-2 berabere sonuçlanmıştı. O maçta Beşiktaş uzatma anlarında ile beraberliği sağlamıştı. Dün aynı şeyi Trabzon yaptı.

32. KEZ BERABERLİK
İki takım ligde 32. kez berabere kaldı. 11 Ekim 1973'te 2-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle başlayan rekabette iki dev dün 130. kez karşılaştı. Beşiktaş geride kalan karşılaşmalarda 53 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzon ise 45 kez kazandı. 179, bordo-mavililer 145 gol attı.

  1. 23.2.2020
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