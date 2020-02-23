Fırtına 3’te 3’ü kaçırdı

Trabzonspor, İstanbul'da Beşiktaş'a karşı üst üste 2. kez kaybetmedi. Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma da yine 2-2 berabere sonuçlanmıştı. O maçta Beşiktaş uzatma anlarında Mustafa Pektemek ile beraberliği sağlamıştı. Dün aynı şeyi Trabzon yaptı.

32. KEZ BERABERLİK

İki takım ligde 32. kez berabere kaldı. 11 Ekim 1973'te 2-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle başlayan rekabette iki dev dün 130. kez karşılaştı. Beşiktaş geride kalan karşılaşmalarda 53 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzon ise 45 kez kazandı. Kartal 179, bordo-mavililer 145 gol attı.