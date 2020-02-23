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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Novak: Hedefimize gidiyoruz

: Hedefimize gidiyoruz

Novak: Hedefimize gidiyoruz

'un sol beki Filip , takımın son ana kadar mücadeleyi bırakmadığını ve ortaya karakter koyduğunu söyledi.

Çek futbolcu, "Böyle maçları 'da oynamak zordur ama çok iyi bir ruh, iyi bir karakter gösterdik. Son dakikada gelen gol çok önemliydi. Bu 1 puan çok önemliydi. 1 puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" yorumunu yaptı.

  1. 23.2.2020
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