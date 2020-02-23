Novak: Hedefimize gidiyoruz

Çek futbolcu, "Böyle maçları İstanbul'da oynamak zordur ama çok iyi bir ruh, iyi bir karakter gösterdik. Son dakikada gelen gol çok önemliydi. Bu 1 puan çok önemliydi. 1 puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" yorumunu yaptı.