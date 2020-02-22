Alexander Sörloth o anı anlattı: İnanılmaz mutluydum
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Heyecan düzeyi üst düzey geçen mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takımın 2 golünü atan Alexander Sörloth maç sonu açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, derbi maçına damga vurdu. Attığı 2 golle takımına 1 puanı getiren isim olan 24 yaşındaki futbolcu maç sonunda 90+2. dakikada attığı golden sonra çok mutlu olduğunu söyledi.
Alexander Sörloth: En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz, Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. 2. golde inanılmaz mutluydum, çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda inanılmaz mutluydum" ifadelerini kullandı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 23:16
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Alexander Sörloth o anı anlattı: İnanılmaz mutluydum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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