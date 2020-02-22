Alexander Sörloth o anı anlattı: İnanılmaz mutluydum - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Alexander Sörloth o anı anlattı: İnanılmaz mutluydum

o anı anlattı: İnanılmaz mutluydum

Alexander Sörloth o anı anlattı: İnanılmaz mutluydum

'in 23. haftasında sahasında 'u ağırladı. Heyecan düzeyi üst düzey geçen mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takımın 2 golünü atan maç sonu açıklamalarda bulundu.

'un yıldız golcüsü , derbi maçına damga vurdu. Attığı 2 golle takımına 1 puanı getiren isim olan 24 yaşındaki futbolcu maç sonunda 90+2. dakikada attığı golden sonra çok mutlu olduğunu söyledi.

Alexander Sörloth: En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz, baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. 2. golde inanılmaz mutluydum, çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda inanılmaz mutluydum" ifadelerini kullandı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 23:16
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alexander Sörloth o anı anlattı: İnanılmaz mutluydum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN