Alexander Sörloth o anı anlattı: İnanılmaz mutluydum

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, derbi maçına damga vurdu. Attığı 2 golle takımına 1 puanı getiren isim olan 24 yaşındaki futbolcu maç sonunda 90+2. dakikada attığı golden sonra çok mutlu olduğunu söyledi.

Alexander Sörloth: En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz, Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. 2. golde inanılmaz mutluydum, çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda inanılmaz mutluydum" ifadelerini kullandı.