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23 Şubat 2020, Pazar
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‘Puanla dönmeyi hak ettik’

‘Puanla dönmeyi hak ettik’

deplasmanından beraberlikle dönen 'da Kamil hak ettikleri puanı aldıklarını söyledi.

deplasmanından beraberlikle dönen 'da Kamil hak ettikleri puanı aldıklarını söyledi. Başarılı futbolcu "Genel olarak çok tempolu bir maçtı. Bol pozisyon oldu. Geriye düştük ama önemli olan maçı bırakmamaktı. İyi mücadele ettik sonunda hak ettiğmiz puanı aldık. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz" dedi.
  1. 23.2.2020
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