Ndiaye yine Sörloth’a attırdı

Sezonun ikinci yarısında Trabzon'a katılan Ndiaye, bu sezon Süper Lig'deki ikinci asistini yaptı. Geçen hafta Sivas maçının 4. dakikasında Sörloth'a asist yapan Senegalli, dün akşam da erken bir dakikada gol pası verdi. Ndiaye 5. dakikada Sörloth'a gol pası vererek toplam 9 dakikada 2 asist yaptı.