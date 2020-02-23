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23 Şubat 2020, Pazar
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Ndiaye yine ’a attırdı

Ndiaye yine Sörloth’a attırdı

Sezonun 'a katılan Ndiaye, bu sezon 'deki ikinci asistini yaptı. Geçen hafta maçının 4. dakikasında 'a asist yapan Senegalli, dün akşam da erken bir dakikada gol pası verdi.

Sezonun 'a katılan Ndiaye, bu sezon 'deki ikinci asistini yaptı. Geçen hafta maçının 4. dakikasında 'a asist yapan Senegalli, dün akşam da erken bir dakikada gol pası verdi. Ndiaye 5. dakikada Sörloth'a gol pası vererek toplam 9 dakikada 2 asist yaptı.

  1. 23.2.2020
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