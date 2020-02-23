Campi cezaya düştü
Trabzonspor'un başarılı stoperi Gaston Campi, 53. dakikada sarı kart gördü. Arjantinli futbolcu böylelikle bu sezon ligde 4. sarı kartını görerek haftaya oynanacak Çaykur Rize maçında cezalı duruma düştü. Campi 13. haftadan beri sınırdaydı.
Trabzonspor'un başarılı stoperi Gaston Campi, 53. dakikada sarı kart gördü. Arjantinli futbolcu böylelikle bu sezon ligde 4. sarı kartını görerek haftaya oynanacak Çaykur Rize maçında cezalı duruma düştü. Campi 13. haftadan beri sınırdaydı.
- 23.2.2020
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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