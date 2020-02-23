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23 Şubat 2020, Pazar
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Campi cezaya düştü

Campi cezaya düştü

'un başarılı stoperi , 53. dakikada gördü. Arjantinli futbolcu böylelikle bu sezon ligde 4. sarı kartını görerek haftaya oynanacak maçında cezalı duruma düştü. Campi 13. haftadan beri sınırdaydı.

'un başarılı stoperi , 53. dakikada gördü. Arjantinli futbolcu böylelikle bu sezon ligde 4. sarı kartını görerek haftaya oynanacak Çaykur Rize maçında cezalı duruma düştü. Campi 13. haftadan beri sınırdaydı.

  1. 23.2.2020
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