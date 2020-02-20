Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Fırat Aydınus yönetecek. VAR hakemi ise Ali Palabıyık. Aydınus'un atanması akıllara ligin ilk yarısında yönettiği Trabzonspor- Göztepe maçını getirdi.
Bu maçı Fırtına 1- 0 kaybederken Göztepe'nin attığı gol öncesinde top Aydınus'a çarpmasına rağmen oyun devam etmişti. Kural gereği topun hakeme çarpması ve tehlikeli atak başlaması durumunda oyunun durdurulması ve hakem atışı yapılması gerekiyordu. Bordomavili kulüp kural hatası başvurusu yapsa da sonuç alamamıştı. Ayrıca söz konusu maçta Aydınus, Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili tartışılmıştı. Taraftarlar hakem atamasına tepki gösterdi.
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Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
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HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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