Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği

Bu maçı Fırtına 1- 0 kaybederken Göztepe'nin attığı gol öncesinde top Aydınus'a çarpmasına rağmen oyun devam etmişti. Kural gereği topun hakeme çarpması ve tehlikeli atak başlaması durumunda oyunun durdurulması ve hakem atışı yapılması gerekiyordu. Bordomavili kulüp kural hatası başvurusu yapsa da sonuç alamamıştı. Ayrıca söz konusu maçta Aydınus, Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili tartışılmıştı. Taraftarlar hakem atamasına tepki gösterdi.