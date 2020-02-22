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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Sturridge kadroda

Sturridge kadroda

'un  derbisi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: , , , , , , , , , Manuel Da Costa, , Kamil , Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, , Badou Ndiaye, , Guilherme, , Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.

'un derbisi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: , , , , , , , , , Manuel Da Costa, , Kamil , Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, , Badou Ndiaye, , Guilherme, , Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.

  1. 22.2.2020
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