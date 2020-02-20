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20 Şubat 2020, Perşembe
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Çimşir, Güneş’i yakalayacak

Çimşir, Güneş’i yakalayacak

'u yenerek 'de çıktığı ilk 4 maçı kazanma başarısı gösteren Hüseyin Çimşir, 2008-09'dan bordo-mavili takımla çıktığı ilk 4 lig maçını kazanan Ahmet Özen'i yakaladı.

Çimşir, derbisini kazanması halinde 2004-05 sezonunda takımın başına geçen 'in 5 maçlık galibiyet serisini yakalamış olacak. Söz konusu dönemde Şenol Güneş, ligin 18. haftasında takımın başına geçerek art arda 5 karşılaşmayı galip bitirmişti.

  1. 20.2.2020
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