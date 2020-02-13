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13 Şubat 2020, Perşembe
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Taraftara jest

Taraftara jest

 derbisinde 'un attığı ikinci gol sonrası gözyaşlarına boğulan taraftar 'a yönetici 'den jest...

derbisinde 'un attığı ikinci gol sonrası gözyaşlarına boğulan taraftar 'a yönetici 'den jest... Yılmaz'ı özel aracı ile alan Güven, maçını birlikte takip etti.
  1. 13.2.2020
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