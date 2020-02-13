Karar anı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Karar anı

Karar anı

Karar anı

 maçında gören ve tedbirli olarak 'ya sevk edilen Sörloth ile ilgili karar bugün verilecek.

maçında gören ve tedbirli olarak 'ya sevk edilen Sörloth ile ilgili karar bugün verilecek. Kural dışı hareket nedeniyle kurula verilen Norveçli futbolcu ile ilgili karar sonrası Tahkim'e itiraz edecek.
  1. 13.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karar anı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN