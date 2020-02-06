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06 Şubat 2020, Perşembe
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'da sevinci

Trabzonspor'da Jose Sosa sevinci

'da bileğinde hafif bir sakatlığı bulunan kaptan 'nın son durumu belli oldu. Yıldız futbolcunun 'de oynanacak karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.

Bileğinde hafif sakatlığı bulunan 'un Arjantinli kaptanı 'nın durumu belli oldu.

Takvim'de yer alan habere göre dordo-mavili takımın yıldız orta saha oyuncusunun ciddi bir durumunun olmadığı ortaya çıktı. Jose Sosa'nın ile oynanacak lig maçında sahada olması bekleniyor.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol atarken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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  1. 06.02.2020
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