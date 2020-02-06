Trabzonspor'da Jose Sosa sevinci
Trabzonspor'da bileğinde hafif bir sakatlığı bulunan kaptan Jose Sosa'nın son durumu belli oldu. Yıldız futbolcunun Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.
Bileğinde hafif sakatlığı bulunan Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Jose Sosa'nın durumu belli oldu.
Takvim'de yer alan habere göre dordo-mavili takımın yıldız orta saha oyuncusunun ciddi bir durumunun olmadığı ortaya çıktı. Jose Sosa'nın Gençlerbirliği ile oynanacak lig maçında sahada olması bekleniyor.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol atarken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
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