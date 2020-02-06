Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!

Sörloth bir gol daha atarsa 22 gollü Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Raheem Sterling gibi isimleri de yakalayacak. Rakip ayırt etmeden gollerini atmaya ve asistlerini yapmaya devam eden Sörloth, Trabzonspor kariyerinde 17 farklı takıma karşı skor buldu.