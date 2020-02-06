Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!

Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Avrupa'nın yıldızlarıyla yarışıyor. 31 maçta attığı 21 golle Avrupa'nın en golcü 14. ismi durumuna gelen Norveçli forvet, bir kez daha ağları havalandırırsa Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yakalayacak.
6 Şubat 2020 Perşembe 06:38 Güncelleme: 06.02.2020 06:38
Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!

Ligin 16 gol, 5 asistle en skorer ismi olan Alexander Sörloth, durmak bilmiyor... 750 bin Euro'ya geldiği Trabzonspor'da her hafta adından söz ettiren Norveçli forvet, son olarak Türkiye Kupası'ndaki B.B. Erzurumspor karşılaşmasında ağları havalandırmayı başardı.

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Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!

31 maçta toplamda 21 gole ulaşan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en golcü 14. ismi durumuna geldi. Kariyer rekorlarını altüst eden Sörloth'un üst sıraları zorladığı listede, yine Norveçli olan Dortmund'un 19 yaşındaki futbolcusu Erling Haaland (26 maçta 36 gol) zirvede yer alıyor.

Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!

Sörloth bir gol daha atarsa 22 gollü Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Raheem Sterling gibi isimleri de yakalayacak. Rakip ayırt etmeden gollerini atmaya ve asistlerini yapmaya devam eden Sörloth, Trabzonspor kariyerinde 17 farklı takıma karşı skor buldu.

Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!

BÜYÜKLERİ SEVİYOR
Başarılı oyuncu; Beşiktaş, Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe ağlarını havalandırdı, Avrupa'da Sparta Prag ile oynanan her iki maçta da gol atmıştı.

Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!

ADA BASINI: TRABZONSPOR TAPUYU ALACAK

Sörloth'un performansı Ada basınının da gündeminde. İngiltere kaynaklı Local Guardian'da yer alan habere göre, Trabzonspor, bonservisi Crystal Palace'ta olan Norveçli golcünün 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

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