Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!
Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Avrupa'nın yıldızlarıyla yarışıyor. 31 maçta attığı 21 golle Avrupa'nın en golcü 14. ismi durumuna gelen Norveçli forvet, bir kez daha ağları havalandırırsa Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yakalayacak.
6 Şubat 2020 Perşembe 06:38
Güncelleme: 06.02.2020 06:38
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Ligin 16 gol, 5 asistle en skorer ismi olan AlexanderSörloth, durmak bilmiyor... 750 bin Euro'ya geldiği Trabzonspor'da her hafta adından söz ettiren Norveçli forvet, son olarak Türkiye Kupası'ndaki B.B. Erzurumspor karşılaşmasında ağları havalandırmayı başardı.
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31 maçta toplamda 21 gole ulaşan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en golcü 14. ismi durumuna geldi. Kariyer rekorlarını altüst eden Sörloth'un üst sıraları zorladığı listede, yine Norveçli olan Dortmund'un 19 yaşındaki futbolcusu ErlingHaaland (26 maçta 36 gol) zirvede yer alıyor.
Sörloth bir gol daha atarsa 22 gollü CristianoRonaldo, KylianMbappe ve RaheemSterling gibi isimleri de yakalayacak. Rakip ayırt etmeden gollerini atmaya ve asistlerini yapmaya devam eden Sörloth, Trabzonspor kariyerinde 17 farklı takıma karşı skor buldu.
BÜYÜKLERİ SEVİYOR Başarılı oyuncu; Beşiktaş, Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe ağlarını havalandırdı, Avrupa'da SpartaPrag ile oynanan her iki maçta da gol atmıştı.
ADA BASINI: TRABZONSPOR TAPUYU ALACAK
Sörloth'un performansı Ada basınının da gündeminde. İngiltere kaynaklı LocalGuardian'da yer alan habere göre, Trabzonspor, bonservisi CrystalPalace'ta olan Norveçli golcünün 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.