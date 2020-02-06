Manuel da Costa idmanda coştu
Trabzonspor'un transferin son gününde renklerine bağladığı tecrübeli stoper Manuel da Costa'nın idmanlardaki performansı bordo-mavilileri sevindirdi. Yıldız futbolcu, stoper olmasına rağmen sık sık kaleyi yokladı ve gol attı.
Trabzonspor'un transferin son saatlerinde kadrosuna kattığı yeni transferi Portekiz asıllı Faslı futbolcu Manuel da Costa, antrenmanın ilgi odağı oldu. Sabah'ta yer alan habere göre stoper olmasına rağmen daha önce oynadığı kulüplerde golcü kimliğiyle de tanınan 33 yaşındaki futbolcu, dünkü çalışmada mesafe tanımaksızın sık sık kaleyi yokladı ve gol atmayı başardı.
Onun bu istekli ve hırslı hali teknik heyeti de memnun etti.
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