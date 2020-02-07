Hazırlıklar devam ediyor
Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor. Hüseyin Çimşir'in yönettiği dünkü idmanda pas çalışması, taktiksel çalışmalar ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.
Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor. Hüseyin Çimşir'in yönettiği dünkü idmanda pas çalışması, taktiksel çalışmalar ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Fırtına hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.
MESSIAS'A ÖZEL İLGİ
Hüseyin Çimşir, yeni transfer Messias ile antrenmanda özel olarak ilgilendi.
KEREM İÇİN PASTA
Antrenman öncesinde genç oyunculardan Kerem Baykuş için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcular Baykuş'u kutladı. 20 yaşına giren Kerem güzel jest için herkese teşekkür etti.
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