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07 Şubat 2020, Cuma
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Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor

 maçının hazırlıkları sürüyor. 'in yönettiği dünkü idmanda pas çalışması, taktiksel çalışmalar ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

maçının hazırlıkları sürüyor. 'in yönettiği dünkü idmanda pas çalışması, taktiksel çalışmalar ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Fırtına hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra akşam saatlerinde 'ya hareket edecek.

MESSIAS'A ÖZEL İLGİ

Hüseyin Çimşir, yeni transfer Messias ile antrenmanda özel olarak ilgilendi.

KEREM İÇİN PASTA

Antrenman öncesinde genç oyunculardan Kerem Baykuş için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcular Baykuş'u kutladı. 20 yaşına giren Kerem güzel jest için herkese teşekkür etti.

  1. 7.2.2020
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