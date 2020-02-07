Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kamp kafilesi belli oldu!
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde başkent ekibi Gençlerbirlği'ne konuk olacak. Karşlılaşma öncesi Trabzonspor resmi internet sitesi üzerinden kamp kadrosunu açıkladı. İşte bordo-mavililerin Gençlerbirliği maçı kafilesi.
20. hafta itibarıyla maç eksiği ile topladığı 38 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'da hedef Gençlerbirliği maçından mutlak galip ayrılmak. Bordo-mavililerin karşılaşm öncesi kamp kadrosu da belli oldu.
Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kadrosu şu oyunculardan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ARDA AKBULUT
MAJID HOSSEINI
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANUEL DA COSTA
JOAO PEREIRA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
FILIP NOVAK
ABDURRAHİM DURSUN
OBI MİKEL
DOĞAN ERDOĞAN
JOSE SOSA
SERKAN ASAN
BADOU NDIAYE
ABDULKADİR PARMAK
GUILHERME MARQUES
DANIEL STURRIDGE
ANTHONY NWAKAEME
YUSUF SARI
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ALEXANDER SORLOTH
- 07.02.2020
- Güncelleme: 07.02.2020 17:44
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