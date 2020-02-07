Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kamp kafilesi belli oldu!

20. hafta itibarıyla maç eksiği ile topladığı 38 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'da hedef Gençlerbirliği maçından mutlak galip ayrılmak. Bordo-mavililerin karşılaşm öncesi kamp kadrosu da belli oldu.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kadrosu şu oyunculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ARDA AKBULUT

MAJID HOSSEINI

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FILIP NOVAK

ABDURRAHİM DURSUN

OBI MİKEL

DOĞAN ERDOĞAN

JOSE SOSA

SERKAN ASAN

BADOU NDIAYE

ABDULKADİR PARMAK

GUILHERME MARQUES

DANIEL STURRIDGE

ANTHONY NWAKAEME

YUSUF SARI

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ALEXANDER SORLOTH