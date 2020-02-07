Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kamp kafilesi belli oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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'un maçı kamp kafilesi belli oldu!

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kamp kafilesi belli oldu!

'in 21. hafta mücadelesinde başkent ekibi Gençlerbirlği'ne konuk olacak. Karşlılaşma öncesi resmi internet sitesi üzerinden kamp kadrosunu açıkladı. İşte bordo-mavililerin maçı kafilesi.

20. hafta itibarıyla maç eksiği ile topladığı 38 puanla 3. sırada yer alan 'da hedef maçından mutlak galip ayrılmak. Bordo-mavililerin karşılaşm öncesi kamp kadrosu da belli oldu.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kadrosu şu oyunculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ARDA AKBULUT

MAJID HOSSEINI

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FILIP NOVAK

ABDURRAHİM DURSUN

OBI MİKEL

DOĞAN ERDOĞAN

JOSE SOSA

SERKAN ASAN

BADOU NDIAYE

ABDULKADİR PARMAK

GUILHERME MARQUES

DANIEL STURRIDGE

ANTHONY NWAKAEME

YUSUF SARI

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ALEXANDER SORLOTH

  1. 07.02.2020
  2. Güncelleme: 07.02.2020 17:44
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