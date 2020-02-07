Bernard Mensah'ın yeni saç stili şaşırtt! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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'ın yeni saç stili şaşırtt!

Bernard Mensah'ın yeni saç stili şaşırtt!

'un Ganalı futbolcusu yeni saç stili yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

oyuncusu , bu kez de yeni saç stili ile dikkat çekti. Kayserispor'a geldiği günden bu yana siyah saçları bulunan Bernard Mensah, saçlarını sarıya boyattı. Cezalı olduğu için maçında oynayamayan ve Pazar günü oynanacak maçında takımındaki yerini alacak olan Mensah, Kuş yuvasını andıran yeni saç stili ile çok dikkat çekti.

  1. 07.02.2020
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