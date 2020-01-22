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22 Ocak 2020, Çarşamba
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'da Mensah affedildi!

Kayserispor'da Mensah affedildi!

Adı bir dönem ile anılan 'un Gana'lı orta saha oyuncusu için son karar verildi... Sarı kırmızılı kulübün son dakika kararına göre disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcu affedildli! İşte yaşananlar...

Ara döneminde adı ile de anılan Kayserisporlu için sarı kırmızılı camiadan son dakika kararı çıktı.

Geçtiğimiz günlerde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Gana'lı orta saha oyuncusunun affedildiği ve takıma geri kazandırıldığı ifade edildi.

PROSINECKİ SİNYALİ VERMİŞTİ!

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Prosinecki, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili yaptığı açıklamada geri dönüşün sinyallerini verirken, "Antalya kampına geldiğimde genel anlamda bir disiplin sorunu gördüm. Başkan gider, hoca gider, futbolcu gider, kulüp bakidir. O nedenle kimse kulübün önünde değildir. Mensah'ın disiplini ile birkaç sorun yaşadık. Bu onun takımdan tamamen uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Eğer bazı konularda düzelme olursa biz tekrar Mensah'ı kullanabiliriz, geri dönebilir. Biz Mensah'ı tamamen gözden çıkartmış değiliz. Tamımıza iyi oyuncular aldık. Transfer ettiğimiz bu 5 transfer ile farklı bir takım yaratabiliriz. Belki 2 oyuncu daha alabiliriz" demişti.

  1. 22.01.2020
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