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23 Ocak 2020, Perşembe
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Mensah’a af çıktı

Mensah’a af çıktı

'da, disiplinsiz davranışları sebebiyle bırakılan , 6 gün sonra affedildi. Galatasaray ve ile adı anılan Ganalı yıldız için Başkan açıklamalarda bulundu.

'da, disiplinsiz davranışları sebebiyle bırakılan , 6 gün sonra affedildi. G.Saray ve F.Bahçe ile adı anılan Ganalı yıldız için Başkan , "Bana anne diyor. Oğlumu öyle ucuza satmam" demişti. 25 yaşındaki 10 numara, ligde 13 maçta 4 asistle oynadı.

  1. 23.1.2020
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