Mensah’a af çıktı
Kayserispor'da, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah, 6 gün sonra affedildi. Transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Ganalı yıldız için Başkan Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.
Kayserispor'da, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah, 6 gün sonra affedildi. Transferde G.Saray ve F.Bahçe ile adı anılan Ganalı yıldız için Başkan Berna Gözbaşı, "Bana anne diyor. Oğlumu öyle ucuza satmam" demişti. 25 yaşındaki 10 numara, ligde 13 maçta 4 asistle oynadı.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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