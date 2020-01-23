Mensah’a af çıktı

Kayserispor'da, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah, 6 gün sonra affedildi. Transferde G.Saray ve F.Bahçe ile adı anılan Ganalı yıldız için Başkan Berna Gözbaşı, "Bana anne diyor. Oğlumu öyle ucuza satmam" demişti. 25 yaşındaki 10 numara, ligde 13 maçta 4 asistle oynadı.