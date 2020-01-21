Galatasaray'da ayrılık! Kayserispor Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
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'i kadrosuna kattı!

Kayserispor Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı!

'de kümede kalma savaşı veren transferlerine devam ediyor. 'la yollarını ayırdıktan sonra Prosinecki'yi takımın başına getiren Kayserispor'da devre arası operasyonu kapsamında bir hamle daha geldi. Kayserispor, 'ın sol beki 'le 6 aylık anlaşma sağladı.

, 'dan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı kulübe olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emre Taşdemir, ligin Kayserispor forması giyecek. Kiralık olarak anlaşmaya varılan Emre Taşdemir ile 6 aylık anlaşıldı.

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?
8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında 'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesih ederek 'a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A 'a kadar yükseldi. 10 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray ile anlaşan Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.

  1. 21.01.2020
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