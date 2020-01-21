Kayserispor Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı!
Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Kayserispor transferlerine devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdıktan sonra Prosinecki'yi takımın başına getiren Kayserispor'da devre arası transfer operasyonu kapsamında bir hamle daha geldi. Kayserispor, Galatasaray'ın sol beki Emre Taşdemir'le 6 aylık anlaşma sağladı.
Kayserispor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı kulübe transfer olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek. Kiralık olarak anlaşmaya varılan Emre Taşdemir ile 6 aylık anlaşıldı.
EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?
8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesih ederek Bursaspor'a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi. 10 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray ile anlaşan Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.
- 21.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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