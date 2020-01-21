Ve Arda Turan imzalıyor! Galatasaray ve o görüşme...
Galatasaray, ara transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı kırmızılılar, altyapısından yetişen, şampiyonuklar ve kupalar kazanan Arda Turan'ı yeniden camiaya kazandırmanın heyecanını yaşıyor. Galatasaray taraftar grubunun "Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" mesajının ardından Arda, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" cevabını vererek fitili ateşlemişti... İddialara göre Galatasaray yönetimi, Arda'ya resmi imzayı bugün attıracak! İşte detaylar...
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, geçtiğimiz günlerde turuncu-mavili ekiple yollarını resmen ayırdığını açıklamış ve bonservisi Barcelona'da olmasına karşın Katalan ekibine dönmemişti.
Bunun ardından Teknik Direktör Fatih Terim'in Denizlispor maçı sonrası, "Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Ancak taraftarından camiasına kadar herkesin ortak kararı olmalı" sözlerinin ardından sarı kırmızılı taraftar grubu da, Arda ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.
Sarı kırmızılı taraftar grubu, Arda ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu transferde Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır" notunu düşerken, "Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" mesajını camia ile paylaştı. Bunun ardından Arda Turan da, Twitter hesabından taraftar grubuna "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" cevabını verdi ve yuvasına geri dönüşünün fitilini ateşledi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetiminin bugün Arda'nın transferini açıklaması bekleniyor. Öte yandan tecrübeli futbolcu, böylelikle 9 yıl sonra yuvasına dönmüş olacak.
SİNYALİ 'HAGI' İLE VERDİ
Galatasaray taraftar grubunun sosyal medyası paylaşımına verdiği cevapta top toplayıcılık yaptığı dönemden Hagi'nin gol attığı maçtan bir fotoğrafı paylaşan Arda'nın bu paylaşımı da manidar bulundu.
- 21.01.2020
- Güncelleme: 21.01.2020 09:46
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ve Arda Turan imzalıyor! Galatasaray ve o görüşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.