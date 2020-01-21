Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ederken, bir yandan gelecek isimleri, bir yandan da gönderilecek isimleri netleştirdi. Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar, transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala operasyona nokta koymak istiyor. Bu bağlamda bir dönem Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcuyla artık yolun sonuna gelindi! İşte detaylar...
21 Ocak 2020 Salı 10:43
Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederekn 2. yarıya pozitif bir başlangıç yapmış ve taraftarına 'şampiyonluk yarışında biz de varız' mesajı vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...

Yeni transferler Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika, ilk kez bir Süper Lig maçında forma giyerken hocalarından ve camiadan tam not almıştı.

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...

Öte yandan Emre Akbaba'nın uzun süren sakatlığı sonrasında Denizli maçındaki dönüşü ve oynadığı başarılı futbolunu golle süsleyişi, sarı kırmızılılarda transfer yörüngesinin de değişmesine neden oldu.

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...

Fatih Terim'in ligin ilk yarısında yaptığı "Ocak'ı bekleyin" mesajının ardından yeni transferlerle beraber gidecek isimlerin de hemen hemen netleştiği aktarılmıştı.

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...

Bunun ardından Terim ve Galatasaray yönetimi, önemli bir karara imza atarak yıldız oyuncuları ile yollarını ayırma kararı aldığı bildirildi.

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