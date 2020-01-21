Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ederken, bir yandan gelecek isimleri, bir yandan da gönderilecek isimleri netleştirdi. Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar, transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala operasyona nokta koymak istiyor. Bu bağlamda bir dönem Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcuyla artık yolun sonuna gelindi! İşte detaylar...

21 Ocak 2020 Salı 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





