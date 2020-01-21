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Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ederken, bir yandan gelecek isimleri, bir yandan da gönderilecek isimleri netleştirdi. Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar, transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala operasyona nokta koymak istiyor. Bu bağlamda bir dönem Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcuyla artık yolun sonuna gelindi! İşte detaylar...
21 Ocak 2020 Salı 10:43
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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederekn 2. yarıya pozitif bir başlangıç yapmış ve taraftarına 'şampiyonluk yarışında biz de varız' mesajı vermişti.
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Yeni transferler Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika, ilk kez bir Süper Lig maçında forma giyerken hocalarından ve camiadan tam not almıştı.
Öte yandan Emre Akbaba'nın uzun süren sakatlığı sonrasında Denizli maçındaki dönüşü ve oynadığı başarılı futbolunu golle süsleyişi, sarı kırmızılılarda transfer yörüngesinin de değişmesine neden oldu.
Fatih Terim'in ligin ilk yarısında yaptığı "Ocak'ı bekleyin" mesajının ardından yeni transferlerle beraber gidecek isimlerin de hemen hemen netleştiği aktarılmıştı.
Bunun ardından Terim ve Galatasaray yönetimi, önemli bir karara imza atarak yıldız oyuncuları ile yollarını ayırma kararı aldığı bildirildi.