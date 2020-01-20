Ömer Bayram ve Lemina'nın olaylı gecesi! Gasp ve dayak... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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ve Lemina'nın olaylı gecesi! Gasp ve dayak...

Ömer Bayram ve Lemina'nın olaylı gecesi! Gasp ve dayak...

Galatasaray'ın iki yıldız oyuncusu ve Mario Lemina için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların iki ismin gece kulübü çıkışında bir gazeteciyi darp ederek fotoğraf makinesini aldıkları ve tartakladıkları iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları iddialara göre geçtiğimiz günlerde olaylı bir gecenin başrolüydü... Bir televizyon kanalında yayınlanan programda ve için bomba bir iddia ortaya atıldı. Programda Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, sabaha karşı 05:30 sularında fotoğraf makinesini gasp ve tartakladıkları iddiasıyla Galatasaraylı Mario Lemina ile Ömer Bayram'dan şikayetçi olduğunu söylediler. Görüntülerin yer aldığı makinenin ise hala kayıp olduğu iddia ediliyor...

Ömer Bayram: Bunu yapmamalıydık...

  1. 20.01.2020
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