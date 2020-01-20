Ömer Bayram ve Lemina'nın olaylı gecesi! Gasp ve dayak...
Galatasaray'ın iki yıldız oyuncusu Ömer Bayram ve Mario Lemina için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların iki ismin gece kulübü çıkışında bir gazeteciyi darp ederek fotoğraf makinesini aldıkları ve tartakladıkları iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları iddialara göre geçtiğimiz günlerde olaylı bir gecenin başrolüydü... Bir televizyon kanalında yayınlanan programda Galatasaraylı Mario Lemina ve Ömer Bayram için bomba bir iddia ortaya atıldı. Programda Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, sabaha karşı 05:30 sularında fotoğraf makinesini gasp ve tartakladıkları iddiasıyla Galatasaraylı Mario Lemina ile Ömer Bayram'dan şikayetçi olduğunu söylediler. Görüntülerin yer aldığı makinenin ise hala kayıp olduğu iddia ediliyor...
- 20.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ömer Bayram ve Lemina'nın olaylı gecesi! Gasp ve dayak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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