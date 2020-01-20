Ömer Bayram ve Lemina'nın olaylı gecesi! Gasp ve dayak...

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları iddialara göre geçtiğimiz günlerde olaylı bir gecenin başrolüydü... Bir televizyon kanalında yayınlanan programda Galatasaraylı Mario Lemina ve Ömer Bayram için bomba bir iddia ortaya atıldı. Programda Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, sabaha karşı 05:30 sularında fotoğraf makinesini gasp ve tartakladıkları iddiasıyla Galatasaraylı Mario Lemina ile Ömer Bayram'dan şikayetçi olduğunu söylediler. Görüntülerin yer aldığı makinenin ise hala kayıp olduğu iddia ediliyor...