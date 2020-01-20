Geleceğine odaklandığını söyleyen Steven Nzonzi, " Avrupa'nın en iyi liglerinde devam etmek istiyorum. Lyon, harika bir kulüp. Geleceğimle ilgili durum belli olur olmaz eyniden sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. PSG mi? Ben Parisliyim ve ailem Paris'te" ifadelerini kullandı.