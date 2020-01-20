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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Steven Nzonzi'den transfer yanıtı!

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılı teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılan Fransız futbolcunun ara transfer dönemindeki geleceği merak ediliyordu. Galatasaray'dan ayrılması beklenen Nzonzi, İngiliz ekibine transfer yanıtı verdi.
20 Ocak 2020 Pazartesi 20:32 Güncelleme: 20.01.2020 20:32
Steven Nzonzi'den transfer yanıtı!
Galatasaray'ın İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi transfer tekliflerini değerlendirmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcuya Everton ve West Ham'ın ardından Sheffield United talip oldu.
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Steven Nzonzi'den transfer yanıtı!
Sarı-kırmızılı takıma yaz transfer döneminde katılan Fransız futbolcu gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Steven Nzonzi, Galatasaray formasıyla toplam 15 maçta forma giydi ve yalnızca 1 asist kaydetti. Taraftarın çok şey beklediği 31 yaşındaki isim, futboluyla hayal kırıklığı yarattı ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakıldı.
Steven Nzonzi'den transfer yanıtı!
Kadro dışı kararının ardından sosyal medya hesaplarından Galatasaray fotoğraflarını silen deneyimli futbolcunun, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor. Özellikle İngiltere'den teklifler alan Fransız futbolcuya son olarak Sheffield United teklif götürdü.
Steven Nzonzi'den transfer yanıtı!
TEŞEKKÜR EDEREK REDDETTİ
PSG'nin de ilgilendiği iddia edilen Nzonzi'nin kulüp hedeflerini göz önünde bulundurarak Sheffield United'ın teklifine teşekkür ederek reddettiği ortaya çıktı. Nzonzi'nin, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nı da düşünerek hedefleri daha üst seviyede, prestijli bir kulübe gitmek istediği öğrenildi.
Steven Nzonzi'den transfer yanıtı!

''BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOKTU''

Galatasaray'da yaşadığı süreçle ilgili olarak, "Kendimi suçlu hissetmiyorum. Gerçekten büyütülecek bir şey yoktu"." diye konuşan Nzonzi geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.
Steven Nzonzi'den transfer yanıtı!

Geleceğine odaklandığını söyleyen Steven Nzonzi, " Avrupa'nın en iyi liglerinde devam etmek istiyorum. Lyon, harika bir kulüp. Geleceğimle ilgili durum belli olur olmaz eyniden sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. PSG mi? Ben Parisliyim ve ailem Paris'te" ifadelerini kullandı.

Steven Nzonzi'den transfer yanıtı!
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