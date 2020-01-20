GALERİ
Steven Nzonzi'den transfer yanıtı!
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılı teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılan Fransız futbolcunun ara transfer dönemindeki geleceği merak ediliyordu. Galatasaray'dan ayrılması beklenen Nzonzi, İngiliz ekibine transfer yanıtı verdi.
20 Ocak 2020 Pazartesi 20:32 Güncelleme: 20.01.2020 20:32
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takıma yaz transfer döneminde katılan Fransız futbolcu gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Steven Nzonzi, Galatasaray formasıyla toplam 15 maçta forma giydi ve yalnızca 1 asist kaydetti. Taraftarın çok şey beklediği 31 yaşındaki isim, futboluyla hayal kırıklığı yarattı ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakıldı.
TEŞEKKÜR EDEREK REDDETTİ
PSG'nin de ilgilendiği iddia edilen Nzonzi'nin kulüp hedeflerini göz önünde bulundurarak Sheffield United'ın teklifine teşekkür ederek reddettiği ortaya çıktı. Nzonzi'nin, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nı da düşünerek hedefleri daha üst seviyede, prestijli bir kulübe gitmek istediği öğrenildi.
DİĞER GALERİLER