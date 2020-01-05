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Lemina: Galatasaray taraftarının aradığı tarzda bir oyuncuyum

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, verdiği bir röportajda sarı kırmızılı taraftardan ve İstanbul'dan övgüyle bahsetti.

FootballStories'e röportaj veren Lemina, Galatasaray taraftarı ve İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Ligin ilk yarısı istediğimiz gibi gitmedi ama ikinci devrede arayı kapamayı umuyoruz. Galatasaray taraftarının aradığı tarzda bir oyuncuyum. İkinci yarıda daha iyi olacağız. İstanbul modern bir şehir. İhtiyaç duyacağınız her şeyi size sunuyor. Kariyerim boyunca G.Saray'daki gibi bir taraftar grubunun özlemini duydum. En sonunda birbirimizi bulduk. Hiç tartışmasız benim için 1 numaralar. Her durumda takımlarına inanılmaz bir destek veriyorlar. Hayatımda böylesini görmedim" ifadelerini kullandı.

"GÜRÜLTÜ iNANILMAZDI"

Mario Lemina, "Sahamızda Fenerbahçe'ye karşı derbi oynadık. Atmosfer inanılmazdı ama 0-0 berabere kaldık. Stadyumun gürültüsü inanılmazdı. 3 yıl önce de G.Saray beni istemişti ve bu sezon işler resmiyete döküldü. Hayatım boyunca her şeyi futbol sayesinde tanıdım. 3-4 dil öğrenmek için fırsata sahip olacağımı bilmiyordum. Sanırım bütün Netflix'i izledim! Sosyal medyayı ilk başlarda ihmal etmiştim ama şimdi profesyonelce kullanıyorum. Bana yazılan her şeyi okuyorum" dedi.

"FUTBOLUN iÇiNDE KALACAĞIM"

Yıldız futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda 26 yaşındayım ve hala gencim. Ama yaklaşık 2 yıldır kariyerimin ardından neler yapabileceğimi düşünüyorum. Bir şekilde futbolun içinde kalmak istiyorum. Çünkü bugün sahip olduğum her şeyi futbol sayesinde elde ettim. Yeni yılda ilk olarak herkese sağlık diliyorum. Çünkü en önemli şey budur. Sabah kalktığımda ilk olarak ailemin fotoğraflarına bakıyorum. Sonrasında genel olarak Instagram'da tur atıp yorumları okuyorum.

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05 Ocak 2020 , Pazar
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