Galatasaray'dan tam isabet! İstikrar sorunu çözüldü
Sezonun ilk yarısındaki durağan futbolu hızlandırmak ve tempolu bir oyuna geçmek için ara transferde birçok hamle yapan Galatasaray, şimdiden tam isabet sağladı. İkinci yarının ilk haftasında Denizlispor’u mağlup eden Sarı-kırmızılılar’da bazı oyuncuların performansı, sezonun kalan kısmı için ümit veriyor.
Nagatomo'nun yerine 1.5 sezonluğuna kiralanan Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, sol ayağını çok iyi kullanması, sürekli bindirmeler yapması ve ilk lig maçındaki asistiyle tam not aldı. Saracchi'nin maç eksiği problemini de hallettikten sonra çok daha faydalı olacağı düşünülüyor.
TEK EKSİĞİ MAÇ KONDİSYONU
Denizli maçında perdeyi açan Emre Akbaba, kupadaki Rize sınavından sonra üst üste iki karşılaşmada da golünü attı. Beklenenden çok daha kısa sürede iyileşen ve müthiş bir geri dönüş gerçekleştiren Emre, aynı pozisyonda oynadığı Belhanda'dan sonra hücum hattına ilaç gibi geldi. Tam anlamıyla yeni transfer etkisi yaratan ve Belhanda'nın yerine 10 numara arayışlarının sonlanmasını sağlayan Emre Akbaba, kondisyon eksikliğini giderdiğinde Galatasaray adına ligin seyrini değiştirecek bir etki oluşturabilir.
İSTİKRAR PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ
Büyük umutlarla kiralanmasına rağmen, sezon başında başarılı bir hazırlık dönemi geçiremeyen, ilk yarıda yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle istikrar sağlayamayan Mario Lemina, ikinci yarıya müthiş başladı. Denizlispor karşısında hem ofansta hem de defansta takımına katkı sağlayan Gabonlu futbolcu, adeta bir Felipe Melo etkisi yarattı. Kaptığı topları ileriye hızlı bir şekilde taşıyarak, rakip savunmanın dengesini bozan Lemina, orta sahanın lideri haline gelirken, Galatasaray'da onu gelecek sezon da kadroda tutmanın yolu aranmaya başlandı.
- 21.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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