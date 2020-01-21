Galatasaray'dan tam isabet! İstikrar sorunu çözüldü

Nagatomo'nun yerine 1.5 sezonluğuna kiralanan Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, sol ayağını çok iyi kullanması, sürekli bindirmeler yapması ve ilk lig maçındaki asistiyle tam not aldı. Saracchi'nin maç eksiği problemini de hallettikten sonra çok daha faydalı olacağı düşünülüyor.

TEK EKSİĞİ MAÇ KONDİSYONU

Denizli maçında perdeyi açan Emre Akbaba, kupadaki Rize sınavından sonra üst üste iki karşılaşmada da golünü attı. Beklenenden çok daha kısa sürede iyileşen ve müthiş bir geri dönüş gerçekleştiren Emre, aynı pozisyonda oynadığı Belhanda'dan sonra hücum hattına ilaç gibi geldi. Tam anlamıyla yeni transfer etkisi yaratan ve Belhanda'nın yerine 10 numara arayışlarının sonlanmasını sağlayan Emre Akbaba, kondisyon eksikliğini giderdiğinde Galatasaray adına ligin seyrini değiştirecek bir etki oluşturabilir.

İSTİKRAR PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Büyük umutlarla kiralanmasına rağmen, sezon başında başarılı bir hazırlık dönemi geçiremeyen, ilk yarıda yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle istikrar sağlayamayan Mario Lemina, ikinci yarıya müthiş başladı. Denizlispor karşısında hem ofansta hem de defansta takımına katkı sağlayan Gabonlu futbolcu, adeta bir Felipe Melo etkisi yarattı. Kaptığı topları ileriye hızlı bir şekilde taşıyarak, rakip savunmanın dengesini bozan Lemina, orta sahanın lideri haline gelirken, Galatasaray'da onu gelecek sezon da kadroda tutmanın yolu aranmaya başlandı.