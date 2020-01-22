Anlaşma sağlandı! 'Galatasaray'da oynamayı çok isterim' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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Anlaşma sağlandı! "Galatasaray'da oynamayı çok isterim"

Devre arası transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Christian Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle stopere takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, aradığı oyuncusu Bundesliga'da buldu. Avusturyalı futbolcuyla prensipte anlaşan Cimbom, transferi her an bitirebilir.
22 Ocak 2020 Çarşamba 07:55 Güncelleme: 22.01.2020 07:55
Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da oynamayı çok isterim

Christian Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatması nedeniyle stoper arayan Galatasaray, Aleksandar Dragovic'in transferini bitirmek için artık gün sayıyor.

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Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da oynamayı çok isterim

Roma'dan Mert Çetin, Sampdoria'dan Murillo ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, son olarak Villarreal'den Funes Mori ile anılmıştı. Cimbom'un asıl hedefinin ise Aleksandar Dragovic olduğu ortaya çıktı.

Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da oynamayı çok isterim

Bayer Leverkusen'den izin alan Galatasaray'ın Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da oynamayı çok isterim

HANEDAR İŞBAŞINDA

Dragovic'in, "Galatasaray gibi marka olmuş, birbirinden değerli oyuncuları bulunan bir takımda oynamayı çok isterim" dediği ifade edildi. Şimdi sıra Leverkusen'e gelirken idari menajer Şükrü Hanedar'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve her an anlaşma sağlanabileceği bildirildi.

Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da oynamayı çok isterim

Dragovic'i 1.5 yıllığına kadrosuna katmayı planlayan Cimbom'un yarım sezon için 500 bin olmak üzere 1.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

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