TFF'den Galatasaray'a harcama limiti cevabı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri TFF'den Galatasaray'a harcama limiti cevabı!

'den 'a harcama limiti cevabı!

TFF'den Galatasaray'a harcama limiti cevabı!

Başkanı geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı sonrası 'dan harcama limiti ile alakalı açıklama gelmişti. Şimdi ise federasyondan sarı-kırmızılılara yeni bir yanıt geldi.

FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Başkanı Sayın 'in 6 Şubat Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında yapmış olduğu Takım Harcama Limitleri ile ilgili açıklamaları çok net olmasına rağmen yapılan bazı değerlendirmeler nedeniyle kamuoyunu aydınlatma gereği duyulmuştur.
Sayın Başkanımızın da belirttiği üzere Kulüplerimizin 15 Aralık 2019'a kadar yaptıkları başvurularda Talimatın Ek-12;
G-1. Maddesi (Hedeflenen Gelir Artışlarıyla )
G-2. Maddesi (Sermaye Artışı Yöntemi ile Takım Harcama Limiti Artırımı)
G-3. Maddesi (UEFA Müsabakalarına Katılan Limiti Artırımı)
G-4. Maddesi ( Faaliyetlerinde Gelir Fazlası Sağlayan Kulüpler için Takım Harcama Limiti Artırımı) ve

Nihat Özdemir: Mustafa Cengiz kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu

H Maddesi (T sezonuna ilişkin TFF'ye sunulmuş kesinleşen raporlar) referans alınmıştır.
Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin belirlenmesine ilişkin Kulüp Lisans Kurulu'na sundukları bilgi ve belgeler gizli nitelikte olduğundan kamuoyuyla paylaşılması mümkün değildir, gerekçeli kararlar sadece ilgili kulüplere tebliğ edilir.
Ayrıca Takım Harcama Limitleri, ara transfer dönemi öncesinde 31 Aralık 2019 tarihinde kamuoyuna ilan edilmiştir. Talimatımız kapsamında transfer dönemi başlarında ilan edilecek olan Takım Harcama Limitlerinin transfer dönemi süresince veya bitiminde ilan edilmesi söz konusu değildir.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

Galatasaray'dan Nihat Özdemir'e yanıt
  1. 07.02.2020
  2. Güncelleme: 07.02.2020 17:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF'den Galatasaray'a harcama limiti cevabı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN