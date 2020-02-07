Ryan Donk'un sözleşmesindeki o detay! 2 milyon...
Geride bıraktığımı sezon başında Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme yenileyen Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un kontratında yer alan madde nedeniyle bir maçta daha oynaması durumunda 2 milyon TL daha kazanacağı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray ile 2 yıllık nikah tazeleyen Ryan Donk'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu.
Şu ana kadar ligde 14, Avrupa'da ise 6 maça çıkan Hollandalı yıldız, hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyerse 300 bin Euro (Yaklaşık 2 milyon lira) daha kazanacak.
ÇALIK YEDEĞE ÇEKİLECEK
Teknik direktör Fatih Terim kupa maçında oynattığı Ahmet Çalık'ı yedeğe çekecek. Kasımpaşa'ya karşı Donk'un oynaması bekleniyor.
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