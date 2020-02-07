Ryan Donk'un sözleşmesindeki o detay! 2 milyon... Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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'un sözleşmesindeki o detay! 2 milyon...

Ryan Donk'un sözleşmesindeki o detay! 2 milyon...

Geride bıraktığımı sezon başında 'la 2 yıllık sözleşme yenileyen Hollandalı futbolcu 'un kontratında yer alan madde nedeniyle bir maçta daha oynaması durumunda 2 milyon TL daha kazanacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon başında ile 2 yıllık nikah tazeleyen 'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu.

Şu ana kadar ligde 14, Avrupa'da ise 6 maça çıkan Hollandalı yıldız, hafta sonu oynanacak karşılaşmasında forma giyerse 300 bin Euro (Yaklaşık 2 milyon lira) daha kazanacak.

ÇALIK YEDEĞE ÇEKİLECEK

Teknik direktör kupa maçında oynattığı 'ı yedeğe çekecek. Kasımpaşa'ya karşı Donk'un oynaması bekleniyor.

  1. 07.02.2020
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