Ryan Donk'un sözleşmesindeki o detay! 2 milyon...

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray ile 2 yıllık nikah tazeleyen Ryan Donk'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu.

Şu ana kadar ligde 14, Avrupa'da ise 6 maça çıkan Hollandalı yıldız, hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyerse 300 bin Euro (Yaklaşık 2 milyon lira) daha kazanacak.

ÇALIK YEDEĞE ÇEKİLECEK

Teknik direktör Fatih Terim kupa maçında oynattığı Ahmet Çalık'ı yedeğe çekecek. Kasımpaşa'ya karşı Donk'un oynaması bekleniyor.