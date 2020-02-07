Galatasaray'ın Falcao hüsranı! İşte o tablo

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao, beklenen performansı bir türlü gösteremedi. 7 milyon Euro maaşı olan Falcao, sarı-kırmızılı takımda geride bıraktığı 129 günde takımla birlikte 42 idmana çıkabildi Sadece 15 maçta oynadı... Kalan 72 günde topa dokunmadı. 2 kez sakatlık geçirip 13 maçta forma giyemeyen Falcao oynadığı 15 maçta 6 golde kaldı... Sadece 160 dakikada bir Galatasaray'a skor katkısı sağladı.