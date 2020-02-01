Her şartta kazanmalıyız
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına son taktikleri verip motivasyon konuşması yaptı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına son taktikleri verip motivasyon konuşması yaptı. Karşılaşmanın önemini anlatmaya gerek olmadığını söyleyen Çimşir'in, "Hepiniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu maçı her şartta kazanmak zorundayız. İlk dakikadan itibaren rakibi baskı altına almalıyız. 90 dakika sahada üç puan savaşı veren bir Trabzonspor olmalı. Görevinizi biliyorsunuz. Kazanmamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz" dediği öğrenildi. Bu arada Çimşir, taraftarların da maçın başından sonuna kadar yanlarında olacağını ve bu nedenle 12 adam ile mücadele ediyormuşçasına oynayacaklarını da vurguladı.
- 1.2.2020
- İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi!
- Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
- Fenerbahçe'yi korkutan gerçek! Trabzonspor...
- Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer projesi! Sergen Yalçın...
- Fenerbahçe yönetimini çılgına döndüren transfer kararı! Rest...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Her şartta kazanmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.