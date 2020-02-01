Her şartta kazanmalıyız

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına son taktikleri verip motivasyon konuşması yaptı. Karşılaşmanın önemini anlatmaya gerek olmadığını söyleyen Çimşir'in, "Hepiniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu maçı her şartta kazanmak zorundayız. İlk dakikadan itibaren rakibi baskı altına almalıyız. 90 dakika sahada üç puan savaşı veren bir Trabzonspor olmalı. Görevinizi biliyorsunuz. Kazanmamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz" dediği öğrenildi. Bu arada Çimşir, taraftarların da maçın başından sonuna kadar yanlarında olacağını ve bu nedenle 12 adam ile mücadele ediyormuşçasına oynayacaklarını da vurguladı.