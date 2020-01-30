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30 Ocak 2020, Perşembe
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ve Kruse’ye özel önlem alacak

Vedat ve Kruse’ye özel önlem alacak

'nda savunmayı fazla benimsemiyor ancak maçında rakibin kritik silahlarını durdurmak için bu yola başvuracak.

Karadeniz Fırtınası'nda savunmayı fazla benimsemiyor ancak maçında rakibin kritik silahlarını durdurmak için bu yola başvuracak. Sarı-lacivertlilerin 1.94'lük golcüsü Muriç'i 1.93'lük Campi ile savunacak. Son haftaların formda ismi Max Kruse ise Badou Ndiaye'nin kontrolünde olacak.

  1. 30.1.2020
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