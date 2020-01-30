Vedat ve Kruse’ye özel önlem alacak

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Hüseyin Çimşir adam adama savunmayı fazla benimsemiyor ancak Fenerbahçe maçında rakibin kritik silahlarını durdurmak için bu yola başvuracak. Sarı-lacivertlilerin 1.94'lük golcüsü Vedat Muriç'i 1.93'lük Campi ile savunacak. Son haftaların formda ismi Max Kruse ise Badou Ndiaye'nin kontrolünde olacak.