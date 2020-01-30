Vedat ve Kruse’ye özel önlem alacak
Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Hüseyin Çimşir adam adama savunmayı fazla benimsemiyor ancak Fenerbahçe maçında rakibin kritik silahlarını durdurmak için bu yola başvuracak.
Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Hüseyin Çimşir adam adama savunmayı fazla benimsemiyor ancak Fenerbahçe maçında rakibin kritik silahlarını durdurmak için bu yola başvuracak. Sarı-lacivertlilerin 1.94'lük golcüsü Vedat Muriç'i 1.93'lük Campi ile savunacak. Son haftaların formda ismi Max Kruse ise Badou Ndiaye'nin kontrolünde olacak.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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