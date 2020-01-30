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30 Ocak 2020, Perşembe
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Son dakika: Guilherme Trabzon'da!

Son dakika: Guilherme Trabzon'da!

, BtcTurk 'un Brezilyalı futbolcusu 'i kadrosuna katmak üzere Trabzon'a getirdi. Oyuncunun şehre geldiği ilk fotoğraf da ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncu bu sabah (30 Ocak 2019) 'nda ailesiyle birlikte fotoğraflandı. Son dakika haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda 'ın deyimi yerindeyse kapısından dönen Guilherme, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçip bordo-mavili formayı sırtına geçirecek.

'in şampiyonluk yarışında yer alan iddialı ekiplerinden , bütçesine de uygun şekilde kadrosunu kurmak adına hamlelerini sürdürüyor... Ndiaye ve transferlerini resmen tamamlayan Fırtına bir bomba daha patlatmak üzere...

Son dakika haberine göre; BtcTurk 'un Brezilyalı futbolcusu ailesiyle birlikte Trabzon şehrinde. İşte o fotoğraf;

Sağlık kontrolünden geçecek olan 28 yaşındaki başarılı futbolcu, daha önce 'ın da gündemine gelmiş hatta transfer neredeyse bitecekken siyah-beyazlılar maddi sorunlar neticesinde transferi tamamlayamamıştı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Bilal Başacıkoğlu transferinin yanı sıra bir sağ kanat transferine daha onay verdi ve Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda iki isim forma rekabeti dahilinde ilk 11 için savaşacak...

Trabzonspor'dan bir transfer daha! Guilherme...

23 MAÇTA 7 GOL, 6 ASİST!

Guilherme, geçtiğimiz sezon 5 asist yaparken, 7 gol atmıştı. Bu yıl istatistiklerini daha da yukarı taşımaya hazır olan Brezilyalı oyuncu, geride kalan 19 haftada rakip ağları yine 5 defa sarstı. Asist sayısı da 6'yı buldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara mesaj!

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 11:05
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