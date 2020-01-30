Son dakika: Guilherme Trabzon'da!

Süper Lig'in şampiyonluk yarışında yer alan iddialı ekiplerinden Trabzonspor, bütçesine de uygun şekilde kadrosunu kurmak adına hamlelerini sürdürüyor... Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu transferlerini resmen tamamlayan Fırtına bir bomba daha patlatmak üzere...

Son dakika transfer haberine göre; BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa Marques ailesiyle birlikte Trabzon şehrinde. İşte o fotoğraf;

Sağlık kontrolünden geçecek olan 28 yaşındaki başarılı futbolcu, daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş hatta transfer neredeyse bitecekken siyah-beyazlılar maddi sorunlar neticesinde transferi tamamlayamamıştı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Bilal Başacıkoğlu transferinin yanı sıra bir sağ kanat transferine daha onay verdi ve Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda iki isim forma rekabeti dahilinde ilk 11 için savaşacak...

23 MAÇTA 7 GOL, 6 ASİST!

Guilherme, geçtiğimiz sezon 5 asist yaparken, 7 gol atmıştı. Bu yıl istatistiklerini daha da yukarı taşımaya hazır olan Brezilyalı oyuncu, geride kalan 19 haftada rakip ağları yine 5 defa sarstı. Asist sayısı da 6'yı buldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.