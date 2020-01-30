Trabzonspor Manoel Messias'la prensipte anlaştı
Trabzonspor, ara transferin bitmesine saatler kala Cruzeiro forması giyen Brezilyalı stoper Manoel Messias ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavili takım daha önce de Guilherme, Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu'nu renklerine bağlamıştı.
Trabzonspor, ara transfer döneminin sonlanmasına saatler kala defans bölgesini güçlendirmek için atağa geçmişti. Bordo-mavili ekip Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro'da forma giyen 29 yaşındaki stoper Manoel Messias'la prensip anlaşmasına vardı.
Birkaç gün önce sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir hikaye paylaşan Brezilyalı futbolcu için en kısa zamanda resmi açıklama yapılması da bekleniyor. Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu ve Guilherme transferleri ile takımı güçlendiren bordo-mavili yönetim, kadrosuna katacağı stoper ile devre arası transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.
MANOEL MESSIAS KİMDİR?
Cruzeiro'da forma giyem Manoel Messias, 29 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Cruzeiro'nun son olarak Corinthians'a kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor forması giyecek. Manoel Messias, Brezilya Serie A kariyerinde toplamda 245 maça çıktı ve 14 gol attı, 4 asist yaptı.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 13:22
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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