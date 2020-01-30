Dev maç Ali Palabıyık'ın
Zirveyi ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı. İki takım arasındaki son 7 maçın 4’ünü tecrübeli hakem yönetti.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve zirvedeki tüm takımları yakından ilgilendiren kritik mücadelenin hakemi belli oldu. MHK bu karşılaşmaya Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık iki takım arasında son 7 maçın 4'ünde düdük çalmıştı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçın da VAR hakemiydi. Ali Palabıyık kariyerinde 284 maç yönetti. Bunların 122'sini (%43) ev sahibi takımlar kazandı. 85'inden ise (%30) konuk ekipler galip ayrıldı. 77 maç (%27) eşitlikle sonuçlandı. Maç başına 5.22 (1483) sarı kart ile 0.38 (109) kırmızı kart gösteriyor.
Trabzonspor, Ali Palabıyık'ın yönettiği son 10 maçta hiç kaybetmedi. (5 galibiyet, 5 beraberlik)
Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın yönettiği son 10 maçta 1 kez yenildi. (6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi)
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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