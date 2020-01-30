Dev maç Ali Palabıyık'ın

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve zirvedeki tüm takımları yakından ilgilendiren kritik mücadelenin hakemi belli oldu. MHK bu karşılaşmaya Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık iki takım arasında son 7 maçın 4'ünde düdük çalmıştı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçın da VAR hakemiydi. Ali Palabıyık kariyerinde 284 maç yönetti. Bunların 122'sini (%43) ev sahibi takımlar kazandı. 85'inden ise (%30) konuk ekipler galip ayrıldı. 77 maç (%27) eşitlikle sonuçlandı. Maç başına 5.22 (1483) sarı kart ile 0.38 (109) kırmızı kart gösteriyor.



Trabzonspor, Ali Palabıyık'ın yönettiği son 10 maçta hiç kaybetmedi. (5 galibiyet, 5 beraberlik)



Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın yönettiği son 10 maçta 1 kez yenildi. (6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi)

