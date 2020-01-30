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30 Ocak 2020, Perşembe
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Dev maç 'ın

Dev maç Ali Palabıyık'ın

Zirveyi ilgilendiren - derbisine atandı. İki takım arasındaki son 7 maçın 4’ünü tecrübeli hakem yönetti.

Süper Lig'in 20. haftasında ile arasında oynanacak ve zirvedeki tüm takımları yakından ilgilendiren kritik mücadelenin hakemi belli oldu. MHK bu karşılaşmaya 'ı atadı. Palabıyık iki takım arasında son 7 maçın 4'ünde düdük çalmıştı. Sezonun ilk yarısında 'de oynanan ve 1-1 biten maçın da VAR hakemiydi. Ali Palabıyık kariyerinde 284 maç yönetti. Bunların 122'sini (%43) ev sahibi takımlar kazandı. 85'inden ise (%30) konuk ekipler galip ayrıldı. 77 maç (%27) eşitlikle sonuçlandı. Maç başına 5.22 (1483) sarı kart ile 0.38 (109) kırmızı kart gösteriyor.

Trabzonspor, Ali Palabıyık'ın yönettiği son 10 maçta hiç kaybetmedi. (5 galibiyet, 5 beraberlik)

Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın yönettiği son 10 maçta 1 kez yenildi. (6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi)

  1. 30.1.2020
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