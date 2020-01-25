Trabzonspor'dan anlamlı hareket!
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'dan anlamlı bir hareket geldi. Bordo mavili kulüp, Btc Türk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sürpriz bir karara imza attı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşma öncesinde sürpriz bir açıklama yaptı.
Bordo mavili kulüp, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede meydana gelen hassas durum nedeniyle Futbol Federasyonu'nun alacağı kararlara saygı duyacağını belirtti.
Trabzonspor'un konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Süper Lig Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız.
Trabzonspor Kulübü"
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 17:41
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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