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27 Ocak 2020, Pazartesi
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startı verildi

Fenerbahçe startı verildi

Fırtına'nın Malatyaspor maçı Türkiye'yi yasa boğan sebebiyle tarafından ertelenmişti. Bordo-mavililer, gözünü ile sahasında oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.

Fırtına'nın Malatyaspor maçı Türkiye'yi yasa boğan sebebiyle tarafından ertelenmişti. Bordo-mavililer, gözünü ile sahasında oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.

  1. 27.1.2020
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