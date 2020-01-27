Fenerbahçe startı verildi
Fırtına'nın Malatyaspor maçı Türkiye'yi yasa boğan deprem sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Bordo-mavililer, gözünü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.
Fırtına'nın Malatyaspor maçı Türkiye'yi yasa boğan deprem sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Bordo-mavililer, gözünü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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